Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye: Yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'yi eleştirdi ve "Yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaştı, hicap duyuyorum" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'yi eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum. https://t.co/GhgXGUvDut — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 20, 2019

​Çavuşoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum" dedi.