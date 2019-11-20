Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.