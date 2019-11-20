CHP'li Emir: Resmi kayıtlarda görünen adrese geldik, böyle bir vakıf yok, 309 milyon TL nerede?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na ait olduğu belirtilen adrese gittiklerini belirterek "Adreste böyle bir vakıf yok. Bir kez daha soruyoruz; 309 milyon TL nerede? Vakıf nerede?" ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kişisel Twitter hesabında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Emir şunları söyledi:

"15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un da vakfa ait olduğunu iddia ettiği adresine milletvekillerimiz ile geldik. Adreste böyle bir vakıf yok. Bir kez daha soruyoruz; 309 milyon TL nerede? Vakıf nerede?"

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen ve Bakan Z.Zümrüt Selçuk'un da vakfa ait olduğunu iddia ettiği adresine milletvekillerimiz ile geldik.



Adreste böyle bir vakıf yok.



Bir kez daha soruyoruz; 309 milyon TL nerede?



Vakıf nerede? pic.twitter.com/3WoMWYwWu1 — Murat Emir (@muratemirchp) November 20, 2019

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