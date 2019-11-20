Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin 7'inci Olağan Büyük Kongre sonrası gerçekleştirilen ilk Genel İdare Kurulu Toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin seçime gideceğini belirterek "Şu anda içinde bulunduğumuz şartlara geldiğimiz zaman da şunu görelim; öyle geliyor ki bana bu Genel İrade Kurulu döneminde Türkiye büyük ihtimalle seçime gidecek. Elbette iktidar bunu sonuna kadar da götürebilir. Yarın da seçim yapabilir. Ama şartlar sanki iki sene civarında seçimin olabileceği kanaatini biz de doğuruyor. Onun için de çalışmalarımızı hızlandırmaya, ülkenin problemlerinin tamamını göz önüne alarak nasıl çözeceğimiz konusunda hedeflerimizi belirmeye sonra da bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için çalışma metotlarımızı tespit etmeye mecburuz" şeklinde konuştu.

'Sağlık kazanç kapısı olmaz'

Karamollaoğlu, konuşmasında işsizlik ve sağlık sisteminin problemlerine değinerek “Bugün Türkiye’de işsizlik almış başını gitmiş, 4 buçuk-5 milyona dayanmış. Genç işsizlik yüzde yirmi beş, her dört insandan biri genç. Biz hala üniversite açıyoruz. Üniversite mezunu işsizlik öbürlerinden daha fazla. Kabiliyetli, kalifiye insan yetiştiremiyoruz. Eğitim sistemimiz darmadağın olmuş. Adalet, sağlık müesseseleri öyle bir hale gelmiş ki birilerinin kazanç kapısı. Ya hu sağlık kazanç kapısı olmaz ya. Zaten problem oradan başlıyor. Ne zaman ki biz şifahaneleri hastane yapmışız, iş bitmiş…Eskiden şifahaneymiş. İnsanlar tedavi edilmek için giderlermiş bugün hastane dediğimiz yerlere. Şimdi o hastalıktan para kazanmak isteyenlerin cebine biraz daha para koymak için gidiyorlar. Farkında değiller ayrı konu. Darmadağın olmuş sistemimiz” ifadelerini kullandı.