Amazon.com.tr Ülke Müdürü Marriott: İki şeyin önemini Türklerden öğrendik

Amazon Türkiye'de önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye Genel Müdürü'nün atanmasından sonraki ilk toplantısını gerçekleştirdi ve bu toplantı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Amazon.com.tr'nin Ülke Müdürü Richard Marriott, Türkiye'nin Amazon için çok önemli bir ülke olduğunu ifade ederek Türkiye için uzun vadeli planlarının olduğunu ve Türkiye'de hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Marriott, Türkiye'deki tüketicilerden çok önemli iki şey öğrendiklerini söyledi. Amazon ülke müdürü, Türkiye'nin kurumsal faturalandırmaya çok büyük önem verdiğini ifade ederek, bunun İngiltere'de 15 yıldır önemsenmediğini ancak Türkiye'nin kurumsal faturalandırmanın ne kadar önemli olduğunu Amazon'a öğrettiğini ifade etti.

Marriott'a göre Amazon'un Türkiye'den öğrendiği ikinci şey ise '3D Secure' olarak isimlendirilen ve alışveriş sırasında doğrulama yapılmasını sağlayan bir sistem. Bu sistemi Avrupa'nın önemsemediğini ifade eden Marriott, 3D Secure özelliğinin şu an için Türkiye'de olmadığını ancak konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kısa bir süre sonra hizmete sunulacağını açıkladı.