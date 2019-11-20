Gazeteci Ahmet Takan'a yumruklu saldırı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Ankara Dikmen'de evinin önünde yumruklu saldırıya uğradı.
Sözcü gazetesinin aktardığına göre Takan, saldırı sonrası 29 Mayıs Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da evinin önünde yumruklu saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Takan, hastaneye kaldırıldı.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Ankara Dikmen'de evinin önünde yumruklu saldırıya uğradı.
Sözcü gazetesinin aktardığına göre Takan, saldırı sonrası 29 Mayıs Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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