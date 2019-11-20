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19:43 20 Kasım 2019
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    Kızını GPS ile takip edip öldüren eşinden boşanamayan kadına, hakimden suç duyurusu

    © DHA /
    Türkiye
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    Balıkesir'in Havran ilçesinde doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28) tabancayla 14 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla Mustafa Ali Yılmaz (67) tutuklu yargılanırken, eşi Gülden Yılmaz ondan boşanmak için mücadele veriyor.

    27 Haziran günü, pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesi Gülden Yılmaz'ın yanına gitmek için yola çıktı. Eşinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı.

    Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Ardından da tabancayla 14 el ateş etti. Başına 11 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Mustafa Ali Yılmaz, Edremit Adliyesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    'Beni boşamak için ne bekliyorsun?'

    Annenin kızının babası tarafından öldürülmesinden önce, şubat ayında İzmir 4'üncü Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davasının ilk duruşması temmuz ayında görüldü.

    Dün görülen ikinci duruşmaya ise cinayet suçundan tutuklu olan Mustafa Ali Yılmaz ve avukatı ile Gülden Yılmaz'ın avukatı Türkan Yıldız katıldı. Mahkeme, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'tasarlayarak öldürme' suçundan yürütülen soruşturma sonunda açılacak davada verilecek cezanın kesinleşmiş kararının mahkemeye sunulmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.

    Başka bir duruşmanın görüldüğü sırada mahkeme salonuna giren Gülden Yılmaz, hakime, "Beni boşamak için neyi bekliyorsun? Çocuğun mezardan çıkıp gelmesini mi bekliyorsun?Bu adam benim kızımı öldürdü" diyerek, tepki gösterdi.

    Gülden Yılmaz'ın ardından mahkeme salonuna giren avukatı Türkan Yıldız, hakimden özür dileyerek, anneyi salondan uzaklaştırdı.

    Hakimden polis talebi

    İzmir 4. Aile Mahkemesi hakimi ise Gülden Yılmaz hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gülden Yılmaz'ın şiddet ve korku yaratacak biçimde bağırdığını belirten hakim, boşanma davasının bir sonraki duruşmasına 'yeterli sayıda polis gelmesini' talep etti.

    "Tüm bu olanların üzerine bir de şikayet edildim" diyen Gülden Yılmaz, "Yeterli sayıda polis gönderilmesi için talepte bulunmuş. Ben katil değilim, hırsız değilim. Herhangi bir hakarette de bulunmadım, sadece hakkımı aradım. Devletin kurumlarını neden böyle gereksiz şeylerle meşgul ediyor, anlamıyorum. Ben bu konuyla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağım, konunun arkasını bırakmayacağım"şeklinde konuştu.

    Duruşma salonuna istemsizce girdiğini söyleyen acılı anne, "Bu dava arapsaçına döndü, neden olduğunu anlamıyorum ama bizim taraftan dolayı olmadığı kesin. Ben o adamla karşılaşmamak için duruşmada salona girmedim. Dışarıda beklerken avukatım gelip, hakimin bizi boşamadığını, diğer ceza davasının kesinleşmiş kararını istediğini söyleyince istemsiz şekilde içeriye girdim" dedi. 

    Boşanma davasının 3. duruşması ocak ayında görülecek.

    Etiketler:
    Kadına karşı şiddet, Kadın cinayeti, GPS, Boşanma, Gülnur Yılmaz, Havran, Balıkesir
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