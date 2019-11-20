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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırı zihniyeti Türkiye için üzüntü verici

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, "Bunlar 'Susturun' diye başlarlar, 'Haddini bildirin.' diye devam ederler daha sonra da işi darbe destekçiliğine vardırırlar" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, "Bu saldırı neticesinde bir öz eleştiri yapacaklarına, birazcık ıslah olacaklarına dair beklentileri boşa çıkaran açıklamalar yapmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğrayan başörtülü kadınları arayarak destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını söylediğini hatırlatan Çelik, "Son zamanlarda sokaklarda, metroda insanlara hayat tarzı yüzünden, düşünceleri yüzünden benzer saldırılar meydana geldi. Şimdi bu saldırı zihniyetinin maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekilinin şahsında somutlaşması bizim için şaşırtıcı değil ama Türkiye için tabii ki üzüntü verici bir durumdur” dedi.

    'Bu saldırıyı yapan şahsı, kullandığı ifadeleri lanetliyoruz ve kınıyoruz!

    Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu saldırıyı yapan şahsı, kullandığı ifadeleri lanetliyoruz ve kınıyoruz. Arkasından açıklama yapıyor 'Türkiye'nin gündemi başka, Sayın Cumhurbaşkanı bizi tehdit ediyor.' diyor. Asıl tehdidi yapanlar kendileridir kendilerinin siyasi geleneği bir tehdit geleneğidir, bir vesayet geleneğidir. Bunlar geçmişte de 'Susturun.' diye başlarlar, 'Haddini bildirin.' diye devam ederler, daha sonra da işi darbe destekçiliğine vardırırlar."

    Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman demokratik birtakım cümleler kuruyor ama ne darbe çağrısı yapan kendi partisindeki milletvekillerine karşı bir süreç işletiyor ne bunları susturuyor ne de şimdiye kadar bu Grup Başkanvekili'nin bizim Grup Başkanvekili'mize karşı bu tehdit eden ifadelerine karşı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'mızın bu nefret söylemine, saldırganlığa karşı ortaya koyduğu tutumu ise tehdit olarak algılıyor. Çünkü bunlar tehdidi sadece kendilerinin yapabileceklerini düşünürler. Bunlar herhangi birine saldırdıkları zaman kimsenin karşı koymayacağını zannederler, zihniyetleri bununla yerleşmiş” diye ekledi.

    'Hiç kimse bizim Grup Başkanvekilimizi tehdit edemez'

    Ömer Çelik, değerlendirmesinde şunları da kaydetti:

    “Bugün demokrasiye bağlı bir ordumuz, demokrasiye bağlı bir yargı kurumumuz var fakat değişmeyen tek şey ruhunda, damarlarında bu vesayetçi, tehditkar siyasetin dolaştığı tek unsur, tek kurum olarak Cumhuriyet Halk Partisi kalmaya devam ediyor. Tarih akıyor, zaman akıyor, hayat akıyor, değişmeyen tek şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin tehditkarlığı ve vesayetçi zihniyeti."

    Çelik, "Hiç kimse bizim Grup Başkanvekilimizi tehdit edemez, hiç kimse Meclis'teki bir kadın milletvekilini tehdit edemez" şeklinde konuştu.

    Özkoç'un nefret söyleminde bulunduğunu, ayrıca tehdit ettiğini dile getiren Çelik, "Bu şahıs geçmişteki acı hatıraları hatırlatır biçimde, geçmişten bugüne hiçbir konuda ders almadıklarını, hiçbir konuda ders almayacaklarını ve fırsat buldukları ilk anda pusudaki vesayet ajandasını yeniden siyasetin gündemine, toplumun gündemine getireceklerini göstermiştir” dedi.

    Çelik, "Şöyle düşünüyor bazıları, Türkiye pek çok mesafe katettiği için toplumsal bilinç geliştiği için siyasal bilinç geliştiği için artık bu vesayet artıklarının tamamen sahneden çekildiğini düşünüyor. Fakat bunlar diridirler, Yassıada zihniyeti bunlarda diridir çünkü bunlar için esas olan vesayet ajandasıdır. Sadece pusuya yattılar, uygun bir fırsat kolluyorlar, bunu da her fırsatta göstermeye devam ediyorlar” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Eğer gerçekten CHP yönetimi bu konuda samimiyse, son günlerdeki hayat tarzına yönelik söylemlere, nefret söylemlerine karşı gerçekçi bir tutum alacaksa önce bu şahsa parti içi disiplin açısından gereken cezayı kendileri vermelidir."

    Çelik, şu ifadeleri de kullandı:

    “Ne için yaptığını biliyoruz, bu davranışı niye sergilediğini biliyoruz. Davranışın sonuçlarından ne medet umduğunu da biliyoruz. Eğer bu toplumsal tepki gelmeseydi AK Parti'nin ortaya koyduğu toplumsal dönüşüm gerçekleşmemiş olsaydı bunlar her gün her dakika bu konuşmaları yapacaklardı. Gördük ki bunlar her zaman 'Susturun bu kadını.' sözünden 'Haddini bildirin'e geçip 'Haddini bildirin'den 'darbe vesayetçiliği yolunda' ilerlemeye devam edecekler.”

    Söz konusu açıklamayı kınadıklarını dile getiren Çelik, “Bu açıklamayı bir kez daha kınıyoruz, gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bundan sonrasında da bu tip herhangi bir yaklaşıma karşı en net, en etkili tedbiri alacağımızı ve en etkili karşılığı vereceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Özlem Zengin, Engin Özkoç, Ömer Çelik, CHP, AK Parti
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