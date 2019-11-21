'Beştepe'ye giden CHP'li kim?' tartışmasında Muharrem İnce de konuştu

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan bugünkü yazısında, CHP'li bir ismin partisinin genel başkanlığı için Erdoğan'la görüştüğünü iddia etmesiyle ilgili açıklama yapan Muharrem İnce, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim. O ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" dedi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialar sonrası "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiaları dolaşmaya başladı. Bu iddialarla ilgili açıklama yapan İnce, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim. O ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına telefonla bağlanan Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'den önemli bir isim Erdoğan'la Saray'da görüştü" şeklindeki iddiasına ilişkin şu cümleleri kullandı:

"Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. CHP'liler benim ismimi telaffuz etmedi ama CHP'liler dışındakiler ismimi kullandı. Sayın Rahmi Turan herkesi zan altında bırakmaktadır. Bunu açıklamalıdır.

'Oyunu bozmuştur'

Yazılan doğru ise Rahmi Turan'a teşekkür etmemiz lazım. Türkiye'de bir oyunu bozmuştur, deşifre etmiştir. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez".

İnce ayrıca CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'linin bulup, disipline sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü.