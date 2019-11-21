Rabia Naz'ın babası için Savcılık'tan karar

Rabia Naz Vatan'ın babaannesi, jandarmaya oğlutarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulundu.

Fikriye Vatan, ifadesinde, oğlu Şaban Vatan'ın halen ikamet ettikleri Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki evine ara ara geldiğini, kendisi ile büyük oğlu Muhammet Vatan'ı kastederek, "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, yine yaklaşık bir ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdü.

Şaban Vatan'ın, torununun ölümünden kendisi ve büyük oğlunu sorumlu tuttuğunu kaydeden Fikriye Vatan, bu davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu, kendisine zarar vermesinden korktuğu gerekçesiyle oğlu Şaban Vatan'ın evine gelmesini istemediğini aktardı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı alındı.