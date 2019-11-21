Beyoğlu'nda taciz iddiası: '1989'dan beri buradayım, burada böyle bir kötülük görmedim'

Olay pazartesi akşamı saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı'nda meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir kişi sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu.
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırdı. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla, hastaneye kaldırıldı.
Bir mahalle sakini "İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı'nı kötü biliyor. Ben 1989'dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş" diye konuştu.
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