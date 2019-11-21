Rus Büyükelçi'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine sürpriz bir ziyarette bulunan Yerhov'u, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Türkiye işbirliği konuları ele alındı.

Büyükelçi Aleksei Erkhov, @herkesicinCHP Genel Başkanı @kilicdarogluk ‘yu ziyaret etti. Görüşmede Rusya - Türkiye işbirliği konuları ele alındı.



Посол А.Ерхов посетил главу Народно-республиканской партии К.Кылычдароглу. Обсуждались вопросы российско-турецкого сотрудничества. pic.twitter.com/HlSGTQUBnT — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) November 21, 2019

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