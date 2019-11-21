Rus Büyükelçi'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine sürpriz bir ziyarette bulunan Yerhov'u, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Türkiye işbirliği konuları ele alındı.
Büyükelçi Aleksei Erkhov, @herkesicinCHP Genel Başkanı @kilicdarogluk ‘yu ziyaret etti. Görüşmede Rusya - Türkiye işbirliği konuları ele alındı.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) November 21, 2019
Посол А.Ерхов посетил главу Народно-республиканской партии К.Кылычдароглу. Обсуждались вопросы российско-турецкого сотрудничества. pic.twitter.com/HlSGTQUBnT
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