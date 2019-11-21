Polisler artık çevreyi kirletenlere de ceza kesebilecek

Çevre suçu işleyenlere yönelik belediye görevlilerine verilen ceza kesme yetkisinin kapsamı genişliyor. Kabahatlar Kanunu'nun ilgili maddesinde yapılacak değişiklik ile belediye sınırları dışındaki alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik polis ve jandarmanın da 5 bin TL'ye kadar ceza kesmesine imkan verilecek.

Yenişafak'ın aktardığına göre, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde çok önemli bir değişiklik yapılıyor. Düzenleme sonrasında çevreyi kirletenlere artık belediyeye bağlı zabıtaların yanı sıra polis ve jandarma personelleri de ceza kesebilecek.

Yapılacak değişiklik ile 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu 41. maddede yer alan, ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir'' fıkrası ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk kuvvetleri karar verir'' şeklinde değiştirilecek.

Ceza 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

Kabahatlar Kanunu'na göre çevreye kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yine kanuna göre, meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebiliyor.

Mevcut düzenlemeye göre, belediye sınırları içerisinde oluşabilecek çevre kirliliğine yönelik kabahati işleyenlere cezai işlem uygulanıyor. Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına ise belediye zabıta görevlileri karar veriyor.