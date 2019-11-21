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13:05 21 Kasım 2019
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    İstanbul metrosu, metro

    İBB, Deutsche Bank’tan kredi aldı: 2 yıldır duran metro inşaatı tekrar başlıyor

    © AA /
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara başlanması için talimat verdi. Alman, Deutsche Bank’tan sağlanan kredi ile tekrar başlayacak inşaat için 26 Kasım’da İmamoğlu’nun katılımı ile tören düzenlenecek. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımı yaklaşık 2 yıl önce durdurulan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlanıyor.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 26 Kasım 2019 Salı günü Sancaktepe Abdurrahman Gazi Metro İstasyonu inşaat alanında düzenlenecek törenle, kazı çalışmasını yapacak tünel açma makinesi TBM tekrar tünele indirilecek. Tüneller ve 6 istasyonun peronları TBM ile kazılacak. Bilet holleri aç-kapa olarak yapılacak. 2 istasyonun peron ve bilet holü ise komple aç-kapa yöntemi ile yapılacak.

    Üsküdar-Çekmeköy hattının devamı

    Metro
    © AA /
    İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
    Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı'nın devam niteliğindeki Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında son bulacak.

    65 bin yolcu taşınacak

    10.9 km'lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 65 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve tam otomatik sürücüsüz metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Samandıra İstasyonu'nda sürücülerin park ederek metro ile yolculuğuna devam edebilmesi için 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark yapılacak.

    2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor

    Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlandı. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

    Mayıs 2017'de yapımına başlanan projede, 29 Aralık 2017'de İBB tarafından çalışmalar durdurulmuş, Mart 2018'de tekrar başlatılmıştı. Ancak, hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle Ekim 2018'de inşaat tekrar durmak zorunda kalmıştı. Metro hattında yapılan fiziki imalat oranı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde.

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    Etiketler:
    Üsküdar, Özlem Güvemli, Sözcü, Metro hattı, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy, Ekrem İmamoğlu, Deutsche Bank, İBB
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