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13:57 21 Kasım 2019
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    Adnan Oktar

    Adnan Oktar'ın mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım

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    Türkiye
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    'Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla yargılanan Adnan Oktar'ın, tutuklu bulunduğu cezaevinden, bazı tutuklu kadın sanıklara şiir ve ayet içeren mektuplar yazıp karikatür çizdiği, bu mektuplarda 2019 yılına dikkat çektiği ortaya çıktı.

    Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanırken, bazı grup üyeleri de aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi.

    İkinci operasyonla birlikte tutuklananların sayısı 167'ye yükselirken, grup üyeleri, birbirleriyle olan iletişimin engellenmesi amacıyla Kocaeli, Gebze, Tekirdağ ve Bursa gibi farklı cezaevlerine dağıtıldı.

    Soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bazı grup üyelerinin verdikleri ifadeler göz önünde bulundurularak tahliye edilmesiyle çözülmeler başladı. İddianame tamamlanana kadar geçen 1 yıllık süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan 25 kişi itirafçı olarak cezaevinden tahliye edildi.

    Bu kişilerden biri olan ve dava kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Beril Koncagül'e, cezaevinde bulunduğu dönemde Adnan Oktar tarafından 27 mektup ve faks, gönderildiği ortaya çıktı.

    Mektuplar dava dosyasına girdi

    Üzerinde 'görüldü' damgası bulunan mektup ve fakslar, dava dosyasına da girdi.

    Oktar tarafından gönderilen mektuplara, Beril Koncagül'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı dönemde cevap verdiği ve birbirlerine fotoğraf gönderdikleri, Oktar'ın da mektuplarına cevap verilmesi için sık sık telkinlerde bulunduğu görülüyor.

    Oktar'ın mektuplarında yer verdiği ayetlerle grup üyelerini motive edip onları cezaevinden çıkacaklarına dair umutlandırarak çözülmeleri engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

    Mektuplarda kadın, kedi resimleri ve karikatürler var

    Mektuplarının bazı yerlerinde şiir, bazı yerlerinde de ayetlere yer veren Oktar'ın, mektup kağıtlarının bazı yerlerine kadın, kedi ve köpek resimleri ve karikatür çizdiği görülüyor.

    Oktar, Koncagül'e gönderdiği mektupların birinde, "Beril'in mektubu güzel hep taşırım cebimde. Onun sevgisi kalbimde, sevgisinden coşarım belli olur halimde" şeklinde şiir yazarken, devamında, faydalı olduğu ve tüketmesini önerdiği meyve ve yemeklerin listesini sıralıyor.

    '2019'da Türkiye daha güzel daha mükemmel olacak inşallah'

    Oktar'ın 4 Kasım 2018 tarihli başka bir mektubunda, Fatır Suresi 10. Ayet ve Nur Suresi 38. Ayet'ten alıntı yaptığı ve Koncagül'ü övdüğü görülürken, "Yusuf Suresi/19 kuyudan çıkış, Kehf Suresi/19 mağaradan çıkış. Her iki ayette kurtuluş ve çıkıştan bahis var. 2019'da Türkiye daha güzel daha mükemmel olacak İnşallah" notu dikkat çekiyor.

    Başka bir mektubunda da aynı surelere değinen ve "2019 bereketli görünüyor inşallah" yazan Oktar, 24 Aralık 2018 tarihli mektubunda "2019, 2020, 2021 yılları son yüzyılların en önemli seneleri olabilir. Sonra da 2023, 2053, 2071 ve 2082 seneleri" ifadesini kullanıyor.

    Oktar'ın karalama kağıdına benzeyen, her köşesine ayrı not düştüğü bir diğer mektubunda geniş bir arazide etrafı ağaçlarla çevrili iki ev çizdiği, "2019 önemli, müjdeli, hareketli, şaşırtıcı inşallah", "Biraz bekleyin size fotoğrafımı göndereceğim inşallah. Maşallah genç, yakışıklı, dinç", "Kalın kumaştan iki kaban getirttim. Ama sadece şortla geziyorum" notları düştüğü görülüyor.

    Oktar'ın Koncagül'e gönderdiği 10 Aralık 2018 tarihli faksta, bir kedi resminin yanı sıra şu ifadeler yer alıyor:

    "Canımın içi şefkatli, güzel kuzum. Çok çok çok sevdiğim, özlediğim Beril Sultan Hanım. Allah seni hidayetiyle, nuruyla, cennetiyle süslesin. Allah sana her türlü hayrı nasip etsin, koruyup kollarsın, huzur sükunet, bereket nasip etsin. Size kötülük yapmak isteyenleri uzak tutsun, etkilerini kaldırsın. Size en güzelini, en çoğunu, en hayırlısını nasip etsin. Allah bizleri her an görüyor, duyuyor, içimizdeki düşünceleri biliyor. Sonsuz kadar hep Rabbimizle beraberiz elhamdülillah, maşallah."

    Etiketler:
    sevgi, Mektup, Beril Koncagül, Adnan Oktar
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