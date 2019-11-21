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    ABD Ankara Büyükelçiliği saldırı

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’ne ateş edilmesi davasında karar

    © AA /
    Türkiye
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    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos 2018'de ateş açılmasına ilişkin davada yargılanan 4 sanıktan 3'üne 3 yıl 9 ay ila 9 yıl 19 ay arasında hapis cezası verildi.

    Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı.

    Mahkeme Başkanı, davada son aşamaya gelindiğini belirterek, sanıklara esasa ilişkin mütalaa için söz verdi.

    Sanıklardan Ersin Bayram, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini yineleyerek, uzun yıllar FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev aldığını, bildiği tüm isimleri mahkemeye ilettiğini söyledi.

    ABD Ankara Büyükelçiliği saldırı
    © AA /
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    Yargılama aşamasında "Sancak" kod adıyla gizli tanıklık yapan kişinin yargılamayı sulandırdığını ileri süren Bayram, "Bu örgütte yıllarını geçirmiş biri olarak söylüyorum, 'Sancak' isimli şahsın söylediği her şey yalandır. Yargılamaları sabote ederek, bazılarını koruyacak ifadeler veriyor" diye konuştu.

    ABD Büyükelçiliği’nin kurşunlanması olayıyla ilgili bir bilgisi olmadığını savunan Bayram, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

    Sanık Osman Gündaş da eski hükümlü olduğunu, hapisten çıktıktan sonra 2003'te örgütün kurumlarından Samanyolu Koleji’nde işe başladığını, ancak hiçbir zaman bu yapının mensubu olmadığını savundu.

    Örgüt üyeliğinden işlem gören kişilerle telefon irtibatının işi icabı olduğunu ileri süren Gündaş, örgüt üyeliği suçundan beraatini talep etti.

    ‘Alkolün de vermiş olduğu etkiyle böyle bir cahillik yaptık’

    Büyükelçiliği’n kurşunlanması olayında, duygularına hakim olamadığını savunan Gündaş, "Vatansever insanlar olarak alkolün de vermiş olduğu etkiyle böyle bir cahillik yaptık. Hakkımda vereceğiniz karar ne olursa olsun vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

    Sanık Ahmet Çelikten de olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini, uzun süredir cezaevinde yattığını ve yaptığı eylemden pişman olduğunu söyledi.

    Tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

    4 sanıktan 3'üne 3 yıl 9 ay ila 9 yıl 19 ay arasında hapis cezası verildi

    Evrak - dosya
    © AA /
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    Buna göre, tutuklu sanık Bayram'a ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanan Bayram'ın bu suçtan cezası 5 yıl 7 ay 15 güne indirildi. Ayrıca yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Bayram'a ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 3 ay ceza verildi. Böylece Bayram, toplamda 8 yıl 16 ay 15 gün hapse çaptırıldı.

    Tutuklu sanık Gündaş da ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 10 ay, yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma suçundan 2 yıl 6 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Gündaş toplamda 9 yıl 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Tutuklu sanık Çelikten ise yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma suçundan 2 yıl 6 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak, toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

    Tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.

    Etiketler:
    FETÖ, Ersin Bayram, Osman Gündaş, Ahmet Çelikten, Dava, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD
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