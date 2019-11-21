Alman büyükelçiden Türk avukatın tutuklanmasına tepki: Anlaşılabilir değil

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, elçilikte görev yapan bir Türk avukatın ‘casusluk’ gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin, "Bu bizim için anlaşılabilir değil" dedi. Erdman, durumun açıklığa kavuşturulması için girişimde bulunduklarını da belirtti.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde çalışan bir Türk avukatın 'casusluk' şüphesiyle Türkiye’de tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Almanya’nın Ankara’daki Büyükelçisi Martin Erdman, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye'ye karşı müteaddit defalar dile getirdik" dedi.

İltica başvuruları hakkında bilgi topluyordu

DHA’nın haberine göre yazılı bir açıklama yapan Erdman, "Avukatlar ve diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliği tüm Avrupa'da, dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması'nın hükümlerine uyumlu şekilde yerine getirmelerini sağlayan, olağan bir uygulamadır. Hukuk danışmanımız Büyükelçiliğimize, uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gereklidir” dedi.

Deutsche Welle, tutuklanan avukatın, iltica başvurusunda bulunanlar hakkında Türkiye’de dava açılıp açılmadığı veya Türkiye’ye dönmesi hâlinde hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olup olmadığı gibi konularda polis, savcılık gibi kurumlardan bilgi topladığını belirtmişti.

Alman hükümetinin, avukatın tutuklanmasıyla birlikte hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu aktarılmıştı.

Avukatın eylül ayında gözaltına alınmasından bu yana Alman hükümetinin avukatın serbest bırakılması için çaba gösterdiği kaydedilmişti.