Cumhuriyet davası: Yeniden yargılamada mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatına karar verdi

Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve çalışanlarının mahkûmiyet kararlarının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görüldü.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, yerel mahkemenin ilk kararında direnmesini talep etti. Saat 17:10'da kararını açıklayan mahkeme Kadri Gürsel'in beraatına, diğer sanıklar yönünden Yargıtay'ın bozma kararına direnmeye karar verdi. Dosya Yargıtay Genel Kurulu'na gidecek.
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