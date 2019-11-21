Akar: Yaptığımız harekatlarla terör devleti oluşturulması hayali bitti

Akar, 53.8 milyar değerindeki Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı'na dikkat çeken Akar, "Harekatın sonuçları neye vardı: Terör koridoru oluşturulması meselesi bitti. 'Amerikalılar Rojava hayali bitti' diyor" ifadesini kullandı.

'SMO El Kaide'ci değil'

Suriye Milli Ordusu’na yönelik gelen eleştirilere yanıt veren Akar, “Bu insanların El Kaideci falan olmaları söz konusu değil. Bunların amacı bir şekilde ülkelerini kurtarmaktır. Kendi ülkesi için çalışan bir gruptan söz ediyoruz. Amaçları ülkelerini kurtarmak. Ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılmıyor" dedi.

"Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimiz savaş değil, terörle mücadeledir" diye konuşan Akar, şu ana kadar Afrin'e 400 binden fazla Suriyeli dönüş yaptığını söyledi.

'Bedelli askerlikten 688 milyon tahsis edildi'

Yeni askerlik sistemine de değinen Akar, "Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik uygulamasıyla ise şu ana kadar 20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur."

"S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız."

"MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek"

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