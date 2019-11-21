Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi

Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Karar sonrası CHP'li Kasap, "15 termik santral 2.5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini gösterdi.

Türkiye'de elektrik üretimi için yapılan termik santrallerin yaklaşık 15 tanesinde baca filtresinin değiştirilmediği ya da takılmadığı ortaya çıkmıştı.

Sözcü'nün haberine göre termik santrallerin yakınında yaşayan vatandaşların gündeme getirdiği olay sonrasında TBMM’ye getirilen bir kanun teklifi tartışmaları daha da alevlendirmişti. Teklife göre, Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmış durumdaki 15’e yakın termik santralin bacalarında kullanılması gereken filtrelerin takılmasının 2,5 yıl daha ertelenmesi öngörülüyordu.

Teklif kabul edildi

TBMM’de görüşülen kanun teklifinin AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini CHP Kütahya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap duyurdu.

Kasap duyurusunda, “Meclis Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanunun 50 maddesi tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye'de bulunan 15 termik santral baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun!” dedi.

Meclis Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanunun 50 maddesi tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye’de bulunan 15 termik santral baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun! — Dr. Ali Fazıl KASAP (@fazilkasap) November 21, 2019

Son tarih 31 Aralık 2022

Elektrik Üretim A.Ş. veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, özelleştirilmiş olanlara veya özelleştirileceklere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2022 tarihine kadar süre tanınacak.

Filtresi olmayan santrallerden bazıları: