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00:39 22 Kasım 2019
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    Termik santral

    Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi

    © REUTERS / Maksim Şemetov
    Türkiye
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    Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Karar sonrası CHP'li Kasap, "15 termik santral 2.5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini gösterdi.

    Akşam Postası
    © Sputnik /
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    Türkiye'de elektrik üretimi için yapılan termik santrallerin yaklaşık 15 tanesinde baca filtresinin değiştirilmediği ya da takılmadığı ortaya çıkmıştı.

    Sözcü'nün haberine göre termik santrallerin yakınında yaşayan vatandaşların gündeme getirdiği olay sonrasında TBMM’ye getirilen bir kanun teklifi tartışmaları daha da alevlendirmişti. Teklife göre, Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmış durumdaki 15’e yakın termik santralin bacalarında kullanılması gereken filtrelerin takılmasının 2,5 yıl daha ertelenmesi öngörülüyordu.

    Teklif kabul edildi

    TBMM’de görüşülen kanun teklifinin AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini CHP Kütahya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap duyurdu.

    Kasap duyurusunda, “Meclis Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanunun 50 maddesi tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye'de bulunan 15 termik santral baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun!” dedi.

    Son tarih 31 Aralık 2022

    Elektrik Üretim A.Ş. veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, özelleştirilmiş olanlara veya özelleştirileceklere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2022 tarihine kadar süre tanınacak.

    Filtresi olmayan santrallerden bazıları:

    • Termik santraller Kapasite (MW) Sahibi
      Afşin-Elbistan A 1.355 Çelikler Holding
      Seyitömer 600 Çelikler Holding
      Tunçbilek 365 Çelikler Holding
      Orhaneli 210 Çelikler Holding
      Afşin-Elbistan B 1.440 EÜAŞ (Kamu)
      18 Mart Çan 320 EÜAŞ (Kamu)
      Çayırhan 620 Ciner Enerji
      Kangal 457 Konya Şeker
      Soma 990 Konya Şeker
      Kemerköy 630 Limak-İçtaş
      Yeniköy 420 Limak-İçtaş
      Çatalağzı 300 Bereket Enerji
      Yatağan 630 Bereket Enerji
    Etiketler:
    Ali Fazıl Kasap, Termik Santral, İYİ Parti, CHP, AK Parti, TBMM
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