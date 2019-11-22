AK Parti ile ittifak tartışması: İYİ Parti Divanı'nda neler konuşuldu?

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti ile ittifak tartışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü, Habertürk'te katıldığı 'Nedir Ne Değildir' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklamalarının ardından başlayan 'AK Parti ile ittifak' tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, İYİ Parti Divan Toplantısı'nda konunun nasıl ele alındığını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü, "Parlamenter sisteme ilişkin hassasiyetlerimiz öyle bir takım taleplerle aşınır, pazarlık konusu ediliyormuş gibi değersizleşme siyasi vakarı da kaybettirir bize. O yüzden bu mevzuda çok net, kesin bir dille resmi açıklama yaptık bugün" dedi.