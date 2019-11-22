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11:17 22 Kasım 2019
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    Eski sevgilisi Zafer P. tarafından 17 saat boyunca dövüldükten sonra öldürülen Güleda Cankel

    Güleda'nın arkadaşı anlattı: Yeni hayat istemişti, katil kapıya tespih bıraktı

    © DHA / ISPARTA/DHA
    Türkiye
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    Eski sevgilisi Zafer P. tarafından öldürülen Güleda Cankel’in arkadaşı İlayda Korkmaz, “Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. Isparta’ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti” dedi. Korkmaz, “Güleda İstanbul’da ablasının yanındaydı. Oradan yeni gelmişti. Geldiğinde kapının önünde bir tespih görmüş. Zafer tespihi bırakmış oraya” dedi.

    Isparta’da üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in Zafer P. tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

    Güleda’nın cinayetten kısa bir süre önce telefonla konuştuğu arkadaşı İlayda Korkmaz, yaşadıklarını Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'e anlattı.

    'Güleda’yı kurban verdik ama başkaları olmasın'

    Güleda’nın kendisiyle konuşurken tedirgin olduğunu belirten Korkmaz, "Lisedeyken Zafer ile arkadaşlıkları vardı. Bir süre sonra duygusal arkadaşlık oldu. Zafer bir hafta önce ona ‘Dönmezsen kendimi asarım’ diye ip resmi göndermişti. Ama Güleda istemiyordu. Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. Muğla’dayken de kıskançlık yüzünden rahatsız ederdi. Zaten Isparta’ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti. Zafer de peşinden gitmek istedi. Ama Zafer’in ailesi izin vermedi. Sonra da Zafer kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Olaydan saatler önce konuşmuştuk. Osman’dan da sınıfındaki diğer yakın arkadaşlarından da bahsetmişti. Güleda’yı kurban verdik ama başkaları olmasın. En ufak bir şiddet veya ağır söz duyduklarında polise gitsinler. Bu başkalarının başına gelmesin" dedi.

    ‘Son konuşmamızda, ‘Dikkat edeceğim’ dedi’

    Akşam Postası
    © Sputnik /
    'Güleda nasıl onun elleri arasında kıvranarak can verdiyse, o da cezasını çeksin'
    Güleda’nın, Zafer P.’nin Isparta’ya geldiğini kapısına bıraktığı tespihten anladığını anlatan İlayda Korkmaz, şöyle devam etti:

    “Güleda İstanbul’da ablasının yanındaydı. Oradan yeni gelmişti. Geldiğinde kapının önünde bir tespih görmüş. Zafer tespihi bırakmış oraya. Tespihi görünce Güleda onun geldiğini anlamış ama gidip gitmediğinden emin olamamış. Zaten Zafer’in telefonlarına çıkmıyordu. ‘Zafer galiba buralarda, gitti mi gitmedi mi bilmiyorum’ dedi. Ben de ‘Kendine dikkat et’ dedim. O da ‘Edeceğim’ dedi. Son konuşmamız buydu onunla.”

    Osman S.: Korumaya çalıştım

    Osman S., Güleda cinayetindeki önemli tanıklardan biri. Zanlı Pehlivan’ın ifadesine göre, olay günü Osman S. de Güleda’nın evine gelmiş, dışarı çıkarak bir süre konuşmuşlardı.

    Pehlivan’ın iddiasına göre, Osman S. kendisinden Güleda’dan uzak durmasını istedi. İfadesinin devamında ise “(Güleda ile) Dışarı çıkmıştık. Markete gittik. Kaçmaya başladı. Sonra durdu. Benden telefonunu istedi. Aradığı kişinin Osman olduğunu görünce telefonu elinden alıp kırdım” dedi. Osman S. ise “Güleda ile aynı sınıftaydık. Bütün bildiklerimi polise anlattım. Onu korumaya çalışmıştım. Zanlının bana bir saldırısı olmadı. Çok canım yanıyor, ailemle de konuştum. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum” dedi.

    'Apart boşaltıldı' iddiası

    Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katilin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra Instagram hesabından, Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47 paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
    © İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-AW859000
    Güleda ölmemek için 17 saat mücadele edip, 3 kez kaçmaya çalışmış
    Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü apartın mühürlendiği ve öğrenciler tarafından terk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Apartın sahibi Mehmet Ozan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

    Apartlarında çok sayıda öğrencinin barınma ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Şahin, Öğrenci kızımıza Allah rahmet eylesin. O binada birçok öğrenci kalıyordu ve hala kalmaya devam ediyorlar. Aparttan sadece öldürülen kızın iki arkadaşı psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek ayrıldı. Binanın boşaltılması ve mühürlenmesi söz konusu değil" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kıskançlık, Cinayet, Isparta, İstanbul, Güleda Cankel, Zafer P.
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