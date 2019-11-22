Poligondaki intiharda Çiftlik Bank iddiası: 40 bin TL çekip yatırmıştı

İstanbul Başakşehir'de dün gittiği bir poligonda kalbine tek el ateş ederek hayatına son veren Recep Ataş'ın Çiftlik Bank'a para kaptırdığı için bunalımda olduğu ve bu nedenle intihar ettiği iddia edildi.

© DHA / Silivri'de şüpheli ölüm: Halatın diğer ucu bariyerlere bağlı bulundu 'de bulunan bir poligonda gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada aniden elindeki tabancayı kendisine doğrultarak kalbine tek el ateş ederek intihar eden Recep Ataş'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alındı.

'Çiftlikbank'a para yatırmıştı'

İntiharın ardından aile büyük şok yaşarken Kazım Ataş, oğlunun Çiftlik Bank'a para yatırmak için bankadan kredi çektiğini ve çektiği krediyi ödeyemediği için bunalımda olduğunu söyledi. Kazım Ataş, "Çiftlik Bank'a da para yatırmıştı. 40 bin lira çekmiş oraya yatırmıştı. Orası da batınca çocuğumun borcu faiziyle 65 bin lira oldu. Biraz kendi parası vardı, 40 bin de başka yerden çekip Çiftlik Bank'a yatırmıştı. O batıp gidince çocuk bunalıma girdi" şeklinde konuştu.

Aileyi yakından tanıyan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı İbrahim Menteşe ise "Babası ve annesinin çok mağdur olduğunu, çok üzgün olduğunu, bankadan kredi çekip Çiftlik Bank'a yatırdığını ve bankanın avukatlarının da sürekli arayarak sıkıştırdığını biliyoruz. Faizler artınca ümitsizliğe kapılarak hayatına son verdiğini söylediler" diye konuştu.

Gencin cenazesi Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.