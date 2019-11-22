Sosyal medyaya damga vuran mevlidin yapıldığı mekanın sahibi konuştu: 'Hediyemiz olsun dedik'

Ihlamur Kasrı’nın sahibi Veysi Ayhan tartışmaların ardından mevlidin ayrıntılarını Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e anlattı:

“Ihlamur Kasrı 15 bin metrekare bir alana kurulu. Konser, çalıştay, kongre, yemek, düğün, mevlit gibi davetlerde kullanılıyor. Yerimiz 3 katlı ve 7 salondan oluşuyor. Berra bebeğin mevlidi 1100 kişilik Halil İbrahim Sofrası Salonu’nda yapıldı. Ama tabii ki bu kadar davetli yoktu. Burası bölünebilir altyapısı olan özel bir salon. Biz bu salonu 200 kişiliğe indirdik. 150 davetli katıldı. Çok tartışma oldu. Ancak şunu söylemeliyim. Çiftin düğününü de burada yapmıştık. Biz düğününü yaptığımız her çifte ilk evlilik yıldönümlerinde Divan Salonumuzda yemek ikram ediyoruz.

'Bu formatta bir mevlid 10-15 bin lira'

Ahmet-Büşra Söylemez çifti aile dostum. Onlar yemekteyken yanlarına gidip ‘Bebeğinizin mevlidini burada yapalım, hediyemiz olsun’ dedim. Kabul ettiler. Büşra Hanım davetlilere vereceği hediyeleri kendisi getirdi. Biz sadece salonu verdik. Zaten Büşra Hanım, Instagram fenomeni olduğu için düğünlerinden sonra akın akın talep almıştık. Bebeğinin mevlidi de öyle oldu. Bu formatta bir kişi mevlid yapmak isterse 10-15 bin lira öder.”