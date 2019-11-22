Erdoğan, Ege Üniversitesi'ndeki caminin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi'ndeki Bilal Saygılı Camii'nin açılış törenine katıldı.

"Caminin inşasına özellikle katkısı olan Saygılı Ailesi'ni kutluyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mimarından işçisine, hattatına, ahşap işçiliklerine varıncaya kadar emeği geçenleri milletim adına tebrik ederek bundan sonraki eserlerde de onları takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Saygılı Ailesi'ne böyle bir ibadethaneyi üniversitemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Camimizin konferans salonu da birçok etkinlikte iş görecek."