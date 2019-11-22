Kurtulmuş: Uzay çöplük haline gelecek

Kurtulmuş, Ordu'da düzenlenen 'Türkiye'yi Geleceğe Taşımak' konulu konferansa katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Kurtulmuş, gençlere siyaset hakkında çeşitli önerilerde bulundu. Türkiye’nin gün geçtikçe geliştiğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, bu kapsamda çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Kurtulmuş, "Dün haberlerde bir haber vardı, NATO yeni bir karar aldı. Dedi ki NATO; bundan sonra NATO’nun uzay kuvvetleri de olacak. Yani beyler dünyayı silahlandırdıkları yetmediği gibi, bundan sonra uzaya da hakim olmaya çalışacaklar. Şu anda uzayda sadece yörüngesinde dolaşan binlerce uydu var. Hani çevre kirliliği diyoruz ya televizyonlarda görüyorsunuz. Plastikler ve çöpler dünyayı kötü kullandığımız için denizler zehir haline geldi artık. Ama bir düşünün önümüzdeki on yıllarda Allah muhafaza uzaydaki bu uyduların yörüngesinden çıkmaya başlaması ile birlikte uzay bir çöplük haline gelecek. Halbuki Cenab-ı Allah 7 buçuk milyar insana yeryüzünü ve kainatı emrine amale kıldı. Emanete sağlam sahip çıkmak, dünyaya ve evrene sağlam sahip çıkmak demektir" diye konuştu.