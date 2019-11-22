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18:58 22 Kasım 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den erken seçim açıklaması

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de bir CHP’li ile görüştüğüne ilişkin tartışmalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. “Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor” diyen Bahçeli, görüşlerinin net olduğunu, seçimlerin zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılması gerektiğini, bundan tavizlerinin düşünülemeyeceğini söyledi. Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenerek, “CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir” dedi.

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorular üzerine Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği Cumuhurbaşkanı’nın bir CHP’li ile görüştüğü iddiasını ve erken seçim tartışmasını değerlendirdi. Bahçeli, ülke gündemini  maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ettiğini ifade ederek, “Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor” dedi.

    'Görüşümüz nettir'

    Türkiye’nin 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni bir hükümet sistemine resmen geçtiğini hatırlatan MHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018’de yapılmıştır. Yegâne öncelik 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte demokratikleşme, normalleşme ve istikrar ortamının sağlanması konusunda Cumhur İttifakı kararlıdır. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023’e kadar Türkiye’nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır.

    Türkiye’yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir. Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki, AK Parti’ye hakim olan görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir. Hiç kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmesin."

    'CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış'

    CHP-HDP-İP-SP Türkiye’yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor” diyen Bahçeli, “Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir” diye konuştu. Bahçeli şöyle devam etti:

    “CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. Kontrolü hepten kaybetmiştir. Normal zamanında yapılacak genel seçimleri öne çekmek amacıyla muhtelif ülkelerdeki muhalefet yöntemlerini sert ve hakaretamiz bir üslupla Türkiye’ye taşımıştır. Bütün ikazlara rağmen üslup ve dilini düzeltme gereği duymamıştır. CHP Genel Başkanı resmen savrulmakta, karanlıkta sürüklenmektedir. Bu nedenle kriz çıkarma, toplumsal kargaşa ve çatışma yaşayan ülkelerin buhranlarını Türkiye’ye yansıtma hususunda özel ve kahredici bir mücadelenin içindedir."

    'CHP genel başkanı milli güvenliği tehdit bir duruma gelmiştir'

    "CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. Türkiye’de can ve mal güvenliği olmadığını hezeyanla ifade ederek nasıl bir çukurun içine düştüğünü ispatlamıştır. Kılıçdaroğlu yoldan çıkmış, Türkiye’yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır.

    Sözcü Gazetesi’nin bilinen, tanınan, artık tükenmişliği aşikar olan yazarı Rahmi Turan ile İP’li Lütfü Türkkan planlı bir projenin ara elamanlarıdır. CHP’ye yönelik kendi iç bünyesinden tetiklenen ve dış destekle tırmandırılan bir operasyon anlaşılan devreye alınmıştır. Neden Rahmi Turan’ın, neden Lütfü Türkkan’ın bu kadar gündeme geldiği sorgulanmalıdır.”

    'CHP'de sular durulmaz, Kılıçdaroğlu bu türbülanstan kolay çıkamaz'

    MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmaların CHP’deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu’na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaleti olduğunu savunarak, “Ayrıca yeni parti arayışlarından da beslenmektedir. Karşımızdaki siyasi tablo Kılıçdaroğlu’nun hüsran ve hezimet siyasetine itiraz eden bir dip dalgayla büyüyeceği kanaati ben de oldukça fazladır. CHP’de sular durulmaz, nitekim Kılıçdaroğlu da bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz” dedi.

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, CHP, AK Parti, MHP, Erken seçim, Devlet Bahçeli
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