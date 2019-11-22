Öğrencinin 'Beyefendiyi aşağı indireceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Bir üniversiteli öğrencinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beyefendiyi aşağı indireceğiz' dediği sıradaki yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'i ziyaret etti. Burada üniversiteli öğrencilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu" ifadesini kullandı.

Bu sırada bir üniversiteli öğrencinin verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Beyefendiyi aşağı indireceğiz" dediği anlarda üniversiteli kızın tepkisi😅 pic.twitter.com/Gm2CPQsk7r — Cem Küçük (@cemkucuk55) November 22, 2019

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