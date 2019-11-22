Erdoğan: YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk, topluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak açıklama yaptı ve "YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk, topluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'i ziyaret etti. Bayındır ilçesinin ardından Kiraz'da vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na dair bazı bilgilere vererek şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz. İnlerine girdik. Teröre prim vermedik, onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz."

Erdoğan, devamla şu açıklamayı yaptı:

"YPG'ye 33 bin tır silah verildi. Şimdi depoladıkları yerleri bulduk, topluyoruz."