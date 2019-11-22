İstanbul'da cuma trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da saat 19:00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 kara yolu Bostancı mevkinin her iki istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Araçlar D-100 kara yolunda uzun kuyruklar oluştururken, trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu öğrenildi.
İstanbul'da cuma trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştıhttps://t.co/3IJBMcPetf pic.twitter.com/2kzquXtah4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 22, 2019
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