İstanbul'da cuma trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da saat 19:00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 kara yolu Bostancı mevkinin her iki istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Araçlar D-100 kara yolunda uzun kuyruklar oluştururken, trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu öğrenildi.

​