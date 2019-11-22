İddia: Babacan ekibiyle birlikte DP'ye geçme seçeneğini de değerlendiriyor

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberinde "Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bir süredir temas halinde oldukları Demokrat Parti'yi (DP) şartlara göre değerlendirecek. Bu kapsamda, Ali Babacan ve ekibi, yeni parti kurmak yerine DP çatısı altında hareket etme seçeneği de değerlendiriyor" iddiası yer aldı.

'Ali Babacan cephesi mevcut bir partiye mi geçiyor?' başlığıyla yayımlanan haber, şöyle devam etti:

"Diğer yandan ise, kuracakları partinin erken seçime girememesi durumunda, Ali Babacan ve ekibinin DP'ye geçmesi kesinleşmiş durumda.

'7 Ocak'ta ilan edilecek'

Ali Babacan cephesinin 7 Ocak'ta tarihinde ya yeni partiyi ya da DP'ye geçişlerini ilan etmesi bekleniyor. Abdullah Gül'ün de DP çatısı altında yola devam etme ihtimaline sıcak baktığı belirtildi.

'42 milletvekili hazır'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a yakın bir isim ise, Ali Babacan'ın DP ile olan temasını doğrulayarak, 'Görüşmeler sürüyor. Ali Babacan, kendisi ile birlikte hareket eden isimlerle birlikte partimize geçebilir. Bir mesafe alındı ama henüz sonuca varılmadı. Gelişmeleri de değerlendirerek hareket ediyorlar. Partilerini kurmazlarsa, DP'ye katılacaklar. Kendileri ile birlikte 42 AK Parti milletvekilinin de Demokrat Parti rozeti takması söz konusu' dedi."