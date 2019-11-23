Ankara Büyükşehir'den üniversitelilere burs desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin Güneşleri Projesi ile Başkentte öğrenim gören üniversitelilere burs desteği sağlayacak. 'Gelecek aydınlık günler için bir güneş de sen ol' sloganıyla başlatılan projeyle binlerce öğrenciye destek olunması hedefleniyor.

Cumhuriyetin başkenti olmasının yanında bir eğitim şehri olma özelliği de taşıyan Ankara'yı, üniversiteli gençlerin öğrenimlerini daha rahat koşullarda sürdürebilecekleri bir yapıya kavuşturmak için kolları sıvayan, yeni bir projeye imza attı.

Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine burs verilmesini teşvik için başlatılan Başkentin Güneşleri Projesi, maddi imkânsızlık yaşayan öğrencilere umut ışığı olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, projeye ilişkin detaylı bilgiye yer verildi. Öğrenciler ile burs vermek isteyen gönüllülerin aynı sayfada başvuru yapabileceği projeyle binlerce üniversiteliye Türkiye'nin daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için katkı sunulması hedefleniyor.