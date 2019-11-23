Ahmet Hakan: Aman gerçekleri söyleme Cüneyt

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Kusura bakmayın ama maalesef bunu hak ettiniz Kemal Bey' başlığıyla yayımlanan yazısında gazeteci Cüneyt Özdemir'in ABD'deki sağlık sistemine yönelttiği eleştiriyi değerlendirdi.

"Aman gerçekleri söyleme Cüneyt" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Cüneyt Özdemir, ABD’de doktora gitmek istemiş. Mart ayına randevu vermişler. Kasımın sonunda mart ayına randevu!

ABD’deki sağlık sistemini eleştirmeye şöyle devam etmiş Cüneyt:

'Dişine bir şey olur, 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar, 12 bin dolar para alıyorlar.'

Bunları söyledikten sonra da Türkiye’deki sağlık sistemini çok üstü kapalı, çok mahcup bir edayla inceden övmüş.

Kıssadan çıkacak iki hisse şudur:

- Hisse bir: Bu memlekette iktidarın işine yarayan gerçekler var. Bu gerçekleri söylersen 'Yalaka' derler, 'İktidara yanlıyor' derler.

- Hisse iki: Muhalefetin işine yarayan gerçekler var. Bu gerçekleri söylersen 'Devletimize hainlik ediyor' derler, 'Vatan düşmanı' derler."