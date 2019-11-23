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14:46 23 Kasım 2019
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    Gazeteci Turan 'İnce, Külliye'de Erdoğan'la görüştü' iddiasının kaynağını açıkladı

    © DHA /
    Türkiye
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    Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağını açıkladı. Turan, bu kişinin Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğunu söyledi.

    Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Beştepe'ye giderek gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Dün gece kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan İnce, "İspatlasınlar, kendimi Taksim'de yakarım" diyerek söz konusu iddiayı 'CHP içindeki muhalefete yönelik bir operasyon' olarak nitelendirdi.

    ​İddiayı dillendiren ilk isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan ise daha sonra 'belgesiz bir haberi yazdığı için' pişman olduğunu dile getirdi ve bunun bir hata olduğunu söyledi.

    Söz konusu gelişmeler yaşanırken, Turan'ın haber kaynağı da merak konusu oldu. Turan, konuya ilişkin olarak bugün Sözcü'ye yaptığı açıklamada kaynağının Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğunu açıkladı:

    "Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana 'Muharrem İnce' ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı 'Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim' açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla’dır.

    Kendisi de bu bilgiyi çok güvenilir olduğunu söylediği bir başka kişi tarafından elde etmiş. Dediğim gibi kaynağımı açıklamayacaktım ama onun ‘kaynak ben değilim’ açıklamasını görünce ismini açıklama mecburiyetinde kaldım."

    'Talat Atilla'ya da bunları bir başka haber kaynağı söylemiştir'

    Turan, Oda TV'ye yaptığı açıklamada da Atilla'nın kaynağı konusunda şunları söyledi:

    "Bu arada şunu da söylemem gerekiyor: Talat Atilla’ya da bunları bir başka haber kaynağı söylemiştir. Bu haber kaynağının kim olduğuna yönelik tahminlerim var. Bu haber kaynağının onu da yanılttığını düşünüyorum. İsmini biliyorum ancak, onu şimdilik söylemiyorum. Gazeteciyim. Bu konuda araştırmalar yapıyorum. Bulduğum zaman bunu da Oda TV’ye söyleyeceğim."

    Talat Atilla, 'Kaynak ben değilim' demişti

    Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın sorusu üzerine bu sabah saatlerinde bir açıklama yaptı ve bahsi geçen iddianın kaynağının kendisi olmadığını söyledi. 

    Atilla şunları yazdı:

    "Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin."

    Etiketler:
    CHP, Talat Atilla, Rahmi Turan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce
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