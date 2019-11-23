CHP'den 'İnce, Erdoğan'la görüştü' haberine dair açıklama: İddia saray menşeli, amaç partimize kumpas kurmak

Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına dair CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Saray menşeli iddianın amacı CHP'ye kumpas kurmaktır" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin olarak partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulundu.

İddiayı ilk dile getiren isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kaynağını açıkladığını vurgulayarak "Rahmi Turan'ın açıkladığı kaynak bu haberi kimden aldığını açıklamalı" ifadesini kullandı.

Öztrak ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"Saray menşeli bu iddianın amacı CHP'ye kumpas kurmaktır."