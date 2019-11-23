İnce: Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim

Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, yarın basın toplantısı düzenleyeceğini ve burada gazetecilerin istediği soruyu sorabileceğini duyurdu.

24 Haziran 2018'de CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilen Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında bir duyuru yaptı.

Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen İnce, yarın konuya ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve gazetecilerin istedikleri soruyu sorabileceğini söyledi:

"24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim."

24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 23, 2019

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