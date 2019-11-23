Soylu: Terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta

İçişleri Bakanı Soylu, "İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik."