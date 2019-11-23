Rusya, askeri robot birliği kuruyor

Askeri-Sanayi kompleksinden bir kaynak, Rusya’da çok fonksiyonlu askeri robot birliklerinin kurulacağını söyledi.

Sputnik’e konuşan kaynak, gruptaki robotların etkileşim teknolojisinin, deneysel platform 'Marker' üzerinde geliştirildiğini belirtti.

Kaynak, Askeri robotiğin geliştirilmesine ilişkin yol haritasında, grup oluşturma görevinin 2020 yılında başlayacak şekilde belirlendiğini ve 2025’e kadar deneysel-tasarım görevini tamamlayarak, bu robotik grupların silahlı kuvvetlerin mevcut otomatik komuta ve kontrol sistemine entegre edileceğini kaydetti.

Beş robottan oluşan her bir grubu bir insanın yöneteceğini belirten kaynak, Marker temelinde taşıma ve yakıt ikmal makinesinin yanı sıra güvenlik araçları olacağını ve hepsinin yüksek özerkliğe sahip olacağını belirtti.

Kaynak, otomatik tüfek ve 120 mm’lik mermi fırlatma mekanizmasıyla donatılması planlanan robotların gelecekte kendi benzerleri robotlarla savaşacaklarını vurguladı.