CHP'li Özkan: Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım, yüzünüze tüküreceğim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına dair kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Özkan, iddianın kaynağının kendisi olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım; gerçekler ortaya çıktığında beni bulaştırmaya çalıştınız çamurda boğulacaksınız. Yüzünüze tüküreceğim."
Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım; gerçekler ortaya çıktığında beni bulaştırmaya çalıştınız çamurda boğulacaksınız. Yüzünüze tüküreceğim.— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 23, 2019
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