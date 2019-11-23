CHP'li Özkan: Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım, yüzünüze tüküreceğim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına dair açıklama yaptı. Özkan, iddianın kaynağının kendisi olmadığını belirterek "Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım; gerçekler ortaya çıktığında beni bulaştırmaya çalıştınız çamurda boğulacaksınız" dedi.