İnce'den açıklamalar: Bu yüzde 100 CHP Genel Merkezi kaynaklı bir komplo, bunu ancak Kılıçdaroğlu ile birlikte bozarız

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, iki gazeteciyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İnce'nin "Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Parti zor duruma düşmüştür, bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur", "Bunu ancak Kılıçdaroğlu ile birlikte bozarız" dediği aktarıldı.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Beştepe'ye gizlice giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce ile telefonda konuştuğunu aktardı.

​Işık'ın kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlara göre İnce, şunları söyledi:

"Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Parti zor duruma düşmüştür, bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur. 24 Haziran gecesi bana atılan iftiraların sahipleriyle 'Saray'a gitti' iftirasını atanlar aynı kişilerdir. Bu durumdan fayda çıkarmak değildir, planlı bir harekettir, prodüksüyondur. Bir gazetecinin yalan haberinden de ibaret değildir.

Az önce Muharrem İnce @vekilince ile konuştum, yaşananlarla ilgili olarak "Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Parti zor duruma düşmüştür, bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur+++" — Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 23, 2019

​Şu saatten sonra haberin kaynağı kimdi kim değildi kısmının bir önemi yoktur. Orayı geçtik. Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır. Sayın Genel Başkan konuşmalıdır. Gerçekten doğruladı mı bunu, doğrulamadı mı? Bunu açıklamak zorundadır."

"Şu saatten sonra haberin kaynağı kimdi kim değildi kısmının bir önemi yoktur. Orayı geçtik. Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır. Sayın Genel Başkan konuşmalıdır. Gerçekten doğruladı mı bunu doğrulamadı mı? Bunu açıklamak zorundadır" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 23, 2019

'Bu kumpas CHP'ye ve benden çok Kılıçdaroğlu'na kuruldu'

Işık ile birlikte, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da İnce ile gerçekleştirdiği görüşmeden bazı detaylar aktardı. Yanardağ, bir paylaşımı üzerine İnce'nin kendisini aradığını belirtti ve aralarında geçenleri şu tweetle anlattı:

"Muharrem İnce bir paylaşımım üzerine beni aradı. İnce, 'Bu kumpas CHP'ye ve benden çok Kılıçdaroğlu'na kuruldu' dedi. Bu önemli bir iddia. Partide disiplin soruşturması da isteyeceklerini belirten İnce, 'Bu kumpası ancak Kılıçdaroğlu ile birlikte bozarız' diye de ekledi."

Muharrem İnce bir paylaşımım üzerine beni aradı.. İnce, "Bu kumpas CHP' ye ve beden çok Kılıçdarolu'na kuruldu" dedi. Bu önemli bir iddia. Partide disiplin soruşturması da isyeyeceklerini belirten İnce, "Bu kumpası ancak Kılıçdaroğlu'na ile birlikte bozarız" diye de ekledi. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) November 23, 2019

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