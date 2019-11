Deniz Seki: Ahmet Kaya’nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısıyla ne demek istediğini, neler yaşadığını anladım

'Uyuşturucu ticaretine yardım etmek' suçlamasından giydiği hüküm nedeniyle toplamda 4.5 yıl cezaevinde kalan şarkıcı Deniz Seki, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Seki, Çınar'ın "Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkısını albümünüzde okumuştunuz, nihayet klibi de geldi. 'Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?' diyor şarkıda. Sanki size yazılmış gibi" ifadesi üzerine şunları söyledi:

"O kadar bana layık olmayan şeyler yaşadım ki. Çok doğru tespit. Ahmet Kaya’nın ne demek istediğini, neler yaşadığını o dönem anladım zaten. ‘Nereden Bileceksiniz?’ şarkısı ben Maldivler’deyken (o kelimeyi ağzıma almıyorum, oraya Maldivler diyorum ben) 'Sanki bu şarkı benim için yazılmış gibi, keşke bunu ben yazmış olsaydım' diyordum. Eşi Gülten Kaya’dan izin aldım, sağ olsun o da beni severmiş. Kırmadı."

Çınar'ın "Sizi en çok anlatan sözü hangisi?" sorusuna ise Seki, şu yanıtı verdi:

"Yaaa hepsi, her cümlesi. Bütünüyle beni anlatıyor. Klibi geç geldi biraz ama şu an müthiş bir tıklama sayısına ulaştık. Daha da iyi olacak. Bu albüme bir klip daha çekeceğim, sonra yeni albüm gelecek. ‘Best Of Deniz Seki’ yapacağım."