MSB'den yeni açıklama: Gerekli karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklama şu şekilde:
''Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir''.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/vw2LxRLONN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2019
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