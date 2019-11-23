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21:56 23 Kasım 2019
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    Perinçek: Türk ordusu ve milleti olarak zincirlerimizi kırdık

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    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı ile en başta FETÖ'nün darbesini ezerek, Türk ordusu ve milleti olarak zincirlerimizi kırdık" dedi.

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE
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    Perinçek, partisinin il teşkilatınca Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın konferans salonunda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, ekonomiyi geliştirecek ve üreticiyi baş tacı yapacak bir programı amaçladıklarını söyledi.

    Türkiye'nin, bir taraftan tasarruf politikası geliştirirken diğer yandan da üretimi artırmak için yeni fabrikalar açması gerektiğini belirten Perinçek, bunun olmaması halinde ekonominin bozulabileceğini ifade etti. 

    Perinçek, Merkez Bankasının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Batıdan gelen baskılardan en önemlisi nedir? 'Merkez Bankası'nı özerkleştirin.' Devletin, hükümetin kontrolünde olmayan, devletin politikalarına hizmet etmeyen bir Merkez Bankası, Amerika'nın, büyük finans merkezlerinin kontrolünde olur" diye konuştu.

    "Dövizler Türk lirasına çevrilsin"

    Mevduat hesaplarındaki dövizlerin Türk lirasına çevrilmesi gerektiğini savunan Perinçek, "Devlet, 'Yastık altındaki paranı getir.' diye çağrı yapmaz. Der ki 'Şu andan itibaren bankalardaki döviz mevduatı, Türk lirasına çevrilmiştir. Her bir doların karşısına 6 lira yazılmıştır. Yastık altındaki, elde tutulan dolar, avro da 3 veya 6 ay içinde bankalara getirilerek Türk lirasına dönüştürülecektir. Herkes elindeki dövizin tam karşılığını Türk lirası olacak alacaktır.' Bunlar, kanunla, devlet uygulamasıyla olur" ifadelerini kullandı.

    © AA / Murat Kula
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    Perinçek, Türkiye'nin tarihi bir fırsat yakaladığını belirterek şunları kaydetti:

    "Türkiye'nin özgür, bağımsız ve başı dik karar vereceği bir fırsatı yakaladık. 2014'ten bu yana geçen dönemde, ABD'nin Türkiye üzerindeki nüfuzu, baskısı, denetimi kırıldı. Zincirlerimizi kırdık. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı ile en başta FETÖ'nün darbesini ezerek, Türk ordusu ve milleti olarak zincirlerimizi kırdık. Öyle bir döneme girdik ki eskiden hükümet olmak için ABD'den izin alınıyordu. ABD, beğenirse hükümet oluyordu. Şimdi o dönem geçti, Türkiye, Amerika'ya kafa tutan, karşısında dik duran hükümetler dönemine girmiştir. İktidar formülü budur".

    Etiketler:
    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, FETÖ, Doğu Perinçek, Vatan Partisi
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