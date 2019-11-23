'KHK'lar iptal edilsin' konserine izin verilmedi: 18 kişi gözaltına alındı

KHK’liler tarafından oluşturulan Direnişler Meclisi’nin, bugün saat 18.00’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlemeyi planladığı konser kaymakamlık tarafından yasaklandı.

Cumhuriyet'in haberine göre Grup Yorum, Pelin Batu, Orhan Aydın, Ekrem Ataer, İbrahim Karaca ve Mehmet Esatoğlu gibi çok sayıda ismin katılması planlanan konserin yasaklanmasına tepki gösteren gruba polis müdahale etti.

Basın mensuplarının çekim yapması engellenirken, Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eyleme başlayan ve 324 gün açlık grevi yapan Nuriye Gülmen, 'kendisiyle birlikte 18 kişinin küfür ve hakaretlerle' gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan diğer isimden bazıları şöyle:“Acun Karadağ, Nursel Tanrıverdi, Nuri Cihanyandı, Batuhan Şengül, Nuran Ayan, Ziya Özder, Engin Karataş, Volkan Çeşme, Aydoğan Yıldız, Taylan Gültekin, Metin Kaleli, Av.Yaprak Türkmen”