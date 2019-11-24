MSB: Harekat bölgesindeki araç kazasında yaralanan 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.