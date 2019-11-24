TSK mensubu 80 kişi FETÖ'den tutuklandı, itirafçı olan 33 asker serbest

İzmir'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan çoğunluğunu muvazzaf subay ve astsubayların oluşturduğu 113 askerden 33'ü, polis ve savcılıktaki sorgularında sustu, hakim karşısında itirafçı oldu. Mahkeme itirafçı 33 askeri serbest bırakırken, TSK mensubu 80 kişi FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklandı.

MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonunda 19 Kasım’da İzmir’de FETÖ/PDY yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen, ankesörlü telefonlarla örgütün sivil imamları ile haberleştikleri ve talimat aldıkları tespit edilen TSK mensuplarına operasyon yapıldı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın aktardığına göre, İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatı ile başlatılan operasyonda 82'si muvazzaf olmak üzere 133 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. 44 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 124 kişi gözaltına alındı.

'Örgüt hakkında önemli bilgiler verince serbest bırakıldı'

Askerlerden 6’sı savcılık ve polis ifadeleri sonunda itirafçı olup örgüt hakkında önemli bilgiler verince serbest bırakıldı. Yine 3 şüpheli de değişen delil durumu nedeni ile savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Sorgulamaları tamamlanan 113 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’nin karşısına çıkartıldı. Poliste ve savcılıkta haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 33’ü mahkeme karşısında örgüt mensubu olduklarını kabul etti, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Bunun üzerine 33 şüpheli mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 80 TSK mensubu tutuklandı. Gözaltında bulunan 2 askerin ise sorgulanmasının devam edildiği belirtildi.