Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı

İHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990’lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz’ın İstanbul’da bir villada gizlendiğini belirledi.

Uzun süredir izi sürülen Kormaz'ın Büyükçekmece’de bir villada saklandığını belirleyen emniyet güçleri, gece yarısından sonra villanın çevresini özel harekat timleri ile kuşatarak saat 01:00 sıralarında söz konusu adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, Ayvaz Korkmaz ve villada beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Korkmaz’ın kızı olduğu, diğer şüphelinin ise çete liderinin en yakınındaki isimlerden çeşitli mahkemelerce aranan M.A. olduğu öğrenildi.

Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilen Korkmaz, kızı ve adamı, poliste sorguya alındı.