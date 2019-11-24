Rahmi Turan: Kuralı Talat Atilla bozdu

'Saray'a giden CHP'li' iddiasını ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, 'haber kaynağı ben değilim' diyen Talat Atilla'nın açıklamalarını eleştirerek, "Ne yazık ki kuralı Talat Atilla kardeşim bozdu. Ben de üzülerek gerçeği açıklamak zorunda kaldım: 'Muharrem İnce, Saray'da Erdoğan'la görüştü' şeklindeki haberimin kaynağı Talat Atilla'dır" dedi.

Sözcü yazarı Turan, CHP'li Muharrem İnce'nin gizlice Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ileri süren 'haber kaynağının' Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğunu açıklamıştı.

Bugünkü köşe yazısında 'Saray’a giden CHP'li yazısı nasıl yazdığını anlatan Turan, Atilla'ya sitem ederek haber kaynağının kendisi olduğunu açıklamak zorunda kaldığını ifade etti.

Turan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Bu açıklama yazısını yazmak benim için görev oldu.

Haber kaynağım!

Büyük baskılara rağmen, meslek anlayışım gereği, haber kaynağımı açıklamıyordum... Fakat o arkadaş Odatv'ye:

'Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim' diye demeç verince gerçeğin açıklanması gerekti.

'Ne vardı durup dururken 'Haber kaynağı ben değilim' diye açıklama yapmak'

Sevgili Talat Atilla... Ne vardı durup dururken 'Haber kaynağı ben değilim' diye açıklama yapmak?

Bunu çok garip buldum ve içtenlikle söylüyorum, ayıpladım!

Ne yazık ki, kuralı Talat Atilla kardeşim bozdu. Ben de üzülerek gerçeği açıklamak zorunda kaldım:

Evet, 'Muharrem İnce, Saray'da Erdoğan'la görüştü' şeklindeki haberimin kaynağı Talat Atilla'dır.

Güvendiğim bir arkadaşım, kardeşim ve başarılı bir meslektaşım olduğu için ona inandım.

Burada bir gerçeğin de altını çizmek gerekir. Talat Atilla'ya da haberin başka bir kaynaktan geldiği kesin. Açıklar mı, bilemiyorum. Bu onun vereceği karara bağlı...

Bana gelince, güvendiğim, inandığımdan, ondan belge istememek gibi bir hatada bulunduğum için kendimi affetmiyorum!"