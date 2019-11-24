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14:03 24 Kasım 2019
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    Muharrem İnce

    İnce: Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar iktidar olurlar

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, kendisiyle ilgili 'dedikoduların' CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini ifade ederek, "Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar" dedi. İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "'İsmi biliyorum' dediniz, açıklamalısınız" çağrısı yaptı.

    CHP'li bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasıyla başlayan tartışmada adı geçen CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne dair iddiayı ortaya atmasının ardından haberi gördüğü ilk an 'Bir tezgah var' dediğini söyleyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu:

    "İsmi açıklamalısınız, 'Saray komplosu' diyerek işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan'ın bu ülkeye çok zararı var. Ben Saray'ı aklamıyorum, mücadele ediyorum. Erdoğan çıktı meydan okudu, 'Ben kimse ile görüşmedim' dedi. 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' dedi. Ama sen Erdoğan'ın ağzına malzeme veriyorsun. Bugün bana komplo kuranlar yarın Kılıçdaroğlu'nu hedef alır."

    CHP'den istifa edecek misiniz? sorusuna da yanıt veren İnce, "Rica ediyorum bana bir daha böyle bir şey sormayın. Ben kalbimi verdim. CHP sıradan bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değil. Atatürk'ün emaneti bu parti" dedi.

    'Doğrusu açıklamayı Kılıçdaroğlu ile yapmaktı, kabul etmedi'

    İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Bu yalan haber çıkınca 'burada bir tezgah var' dedim. Hemen sabah arkadaşlara 'bir tweet atalım, açıklama yapalım' dedim. Sayın Genel Başkan'ın televizyondaki açıklamalarını görünce 'Eyvah parti kaosun içine girecek' dedim.
    • Sayın Genel Başkan'a telefon açtım, 14 dakika sonra geri döndü. 8 dakika 14 saniye kendisi ile görüştüm. Dedim ki 'Burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü verelim' dedim. 'Tamam, ben sana haber vereceğim' dedi ama haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı Kılıçdaroğlu ile yapmaktı. Bu yüzden burada açıklama yapıyorum.

    'Benimle ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi'

    • Ben adeta yalvardım. 'Yapmayın' dedim. Önce bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Burayı geçtik artık. Derdimiz bu değil. Bir tezgah var, bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. CHP bir şirket değildir, aile değildir, siyasi partidir. Türkiye'yi dönüştürmeye, Türkiye'ye yönetmeye talip bir partidir. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır.
    • 24 Haziran seçimi akşamından itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Benimli ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi. 
    • Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar.
    • Milyonların umutları üzerinden entrika çevirenlerden utanç duyuyorum. CHP kendi ayağındaki prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda ilerlemesi imkansız hale gelecektir.

    'Komployu ortaya çıkarırsak yeniden şahlanırız'

    • Bu komployu ortaya çıkarır, cezalandırırsak emin olun yeniden şahlanırız. İsmi açıklamalısınız, 'Saray komplosu' diyerek işin içinden çıkamazsınız.
    • Genel Başkan'a çağrım şudur; 'Şaşırmadım' dediyseniz önceden bunu duydunuz. 'İsmi biliyorum' dediniz, ismi açıklamalısınız.
    • Erdoğan'ın bu ülkeye çok zararı var. Ben Saray'ı aklamıyorum, mücadele ediyorum. Erdoğan çıktı meydan okudu, 'Ben kimse ile görüşmedim' dedi. 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' dedi. Ama sen Erdoğan'ın ağzına malzeme veriyorsun. Bugün bana komplo kuranlar yarın Kılıçdaroğlu'nu hedef alır. Ben el uzattım mücadele edelim dedim kabul etmedi Genel Başkan.

    • Partinin sözcüsü ağzını açmadı. Benim çiğerimi yakıyorlar burada. İftira atıyorsunuz deselerdi içim yanmazdı. Ben bu ülkede 16 sene milletvekilliği yaptım. Erdoğan ile de Akşener'le de görüşürüm ama Genel Başkan'a sorarım. Basını haberdar ederim.

    'Dedikodu CHP'den mi AKP'den mi çıkıyor?'

    • CHP'ye kumpas mı var? Sen malzeme verirsen böyle olur. Dedikodu CHP'den mi AKP'den mi çıkıyor. Gazeteci kaynağının CHP'den olduğunu söylüyor. Demek ki dedikodu CHP'den çıkıyor.

    • Mutlaka hesaplaşacağız, bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz.

    • Teşekkür etmem gerekenler var. Uğur Dündar, bu haber ilk ona gidiyor, Candaş Tolga Işık ona gidiyor sonra. Ama bu arkadaşlarımız yazmıyor. İkisine de teşekkür ediyorum.

    • Adımı CHP Genel Merkezi'nde lekeleyerek yandaş gazeteci bularak tartıştırmak günah değil mi? 41 yıl sonra barajı ben aştırmadım mı size? Kendiniz aday olmadınız, mecbur kaldınız aday yaptınız. Sizde hiç vicdan yok mu?

    'Ben sizin bildiğiniz İnce'yim: Düz, yerli, milli'

    • Bugün dedikodu yapanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde otobüse binmek içintorpil yaptırmadı mı?

    • Ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce'yim. Öfkesini de sevgisini de içinde tutmayan İnce'yim. Düz, yerli, milli, kumpas kurmayan İnce'yim.

    • Sustum 1.5 senedir ama kurultayda daha da açığını anlatacağız. Planı kurdular dediler ki Meral Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur; plan buydu. Ama tersine döndü her şey. Muharrem İnce geldi yüzde 31’e çıkardı. Eyvah dediler ya cumhurbaşkanı olursa dediler. CHP’de yapıldı bunlar.
    •  Ben sayın genel başkanı istifaya davet etmiyorum, olayı çözmeye davet ediyorum.
    Etiketler:
    Candaş Tolga Işık, Uğur Dündar, Talat Atilla, Cumhurbaşkanlığı, Rahmi Turan, Komplo, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Beştepe, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, CHP
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