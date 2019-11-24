İnce: Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar iktidar olurlar

CHP'li bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasıyla başlayan tartışmada adı geçen Muharrem İnce, Yalova'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben adeta yalvardım. 'Yapmayın' dedim. Önce bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Burayı geçtik artık. Derdimiz bu değil.

Bir tezgah var, bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. CHP bir şirket değildir, aile değildir, siyasi partidir. Türkiye'yi dönüştürmeye, Türkiye'ye yönetmeye talip bir partidir. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır.

24 Haziran seçimi akşamından itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Benimli ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi.

Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar.

Milyonların umutları üzerinden entrika çevirenlerden utanç duyuyorum. CHP kendi ayağındaki prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda ilerlemesi imkansız hale gelecektir.

Bu komployu ortaya çıkarır, cezalandırırsak emin olun yeniden şahlanırız. İsmi açıklamalısınız, 'Saray komplosu' diyerek işin içinden çıkamazsınız.

Genel Başkan'a çağrım şudur; 'Şaşırmadım' dediyseniz önceden bunu duydunuz. 'İsmi biliyorum' dediniz, ismi açıklamalısınız.

Erdoğan'ın bu ülkeye çok zararı var. Ben Saray'ı aklamıyorum, mücadele ediyorum. Erdoğan çıktı meydan okudu, 'Ben kimse ile görüşmedim' dedi. 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' dedi. Ama sen Erdoğan'ın ağzına malzeme veriyorsun. Bugün bana komplo kuranlar yarın Kılıçdaroğlu'nu hedef alır. Ben el uzattım mücadele edelim dedim kabul etmedi Genel Başkan.

Partinin sözcüsü ağzını açmadı. Benim çiğerimi yakıyorlar burada. İftira atıyorsunuz deselerdi içim yanmazdı. Ben bu ülkede 16 sene milletvekilliği yaptım. Erdoğan ile de Akşener'le de görüşürüm ama Genel Başkan'a sorarım. Basını haberdar ederim.

CHP'ye kumpas mı var? Sen malzeme verirsen böyle olur. Dedikodu CHP'den mi AK Parti'den mi çıkıyor. Gazeteci kaynağının CHP'den olduğunu söylüyor. Demek ki dedikodu CHP'den çıkıyor.

Mutlaka hesaplaşacağız, bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz.

Teşekkür etmem gerekenler var. Uğur Dündar, bu haber ilk ona gidiyor, Candaş Tolga Işık ona gidiyor sonra. Ama bu arkadaşlarımız yazmıyor. İkisine de teşekkür ediyorum.

Adımı CHP Genel Merkezi'nde lekeleyerek yandaş gazeteci bularak tartıştırmak günah değil mi? 41 yıl sonra barajı ben aştırmadım mı size? Kendiniz aday olmadınız, mecbur kaldınız aday yaptınız. Sizde hiç vicdan yok mu?

Bugün dedikodu yapanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde otobüse binmek içintorpil yaptırmadı mı?

Ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce'yim. Öfkesini de sevgisini de içinde tutmayan İnce'yim. Düz, yerli, milli, kumpas kurmayan İnce'yim.

CHP'den istifa edecek misiniz? sorusuna da cevap veren İnce, "Rica ediyorum bana bir daha böyle bir şey sormayın. Ben kalbimi verdim. CHP sıradan bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değil. Atatürk'ün emaneti bu parti" dedi.